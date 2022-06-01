Le 11 juin 1994, Émilie Tanay, 9 ans, meurt après avoir absorbé une cuillérée de Josacine empoisonnée au cyanure. Quelques semaines plus tard, un homme est arrêté ; il sera condamné en mai 1997 à vingt ans de réclusion criminelle pour l’assassinat d’Émilie. Dévastée par la mort de sa fille, Corinne Tanay, la maman d’Émilie, a, depuis, tout essayé pour mettre la douleur à distance : l’écriture, la psychothérapie, les voyages… Pendant 31 ans, Corinne n’a surtout jamais cessé de s’interroger sur son deuil : allait-elle survivre à Émilie ? Comment se reconstruire après la mort de son enfant ? Dans ce documentaire raconté à la première personne, Corinne Tanay entreprend un voyage sensible au cœur de l’absence. En partant de sa propre histoire, elle explore ce que devient la vie après la mort d’un proche. Comment continuer ? Comment donner du sens à ce qui semble ne plus en avoir ? Corinne Tanay part à la rencontre de femmes et d’hommes endeuillés, qui, comme elle, ont dû apprivoiser l’absence d’un être cher. Tous racontent comment ils ont tenté de se relever après l’inimaginable. À travers des témoignages puissants et rares (Georges Salines, père de Lola, tuée au Bataclan, ou encore Yannick Alléno), le film explore les multiples chemins du deuil. Des chemins rugueux, éprouvants, faits d’ombres et de lumière. © C PRODUCTIONS