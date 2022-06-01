Épisode 1

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu'ils sont les seuls sur l'île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler comme être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu'ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd'hui, sous le soleil brûlant de l'île, ils vont devoir payer. À la fin, il n'en restera aucun. Alors qui est l'assassin ? © ESCAZAL FILMS