Eiffel, c’est la Tour, le symbole de Paris et même de la France. Mais qui était Gustave Eiffel, l’homme qui a construit ce monument mythique, l’un des plus célèbres au monde ? À l’occasion du centenaire de sa mort, ce documentaire retrace le parcours hors norme de ce bâtisseur d’exception. Grâce à des archives en partie inédites, il dresse le portrait intime d’un homme méconnu et lève le voile sur certaines zones d’ombres de son histoire. Car si Eiffel est un entrepreneur et ingénieur visionnaire, c’est aussi un homme mystérieux, qui a façonné son propre mythe. © O2B FILMS