Et si on se disait tout ?
Et si on se disait tout ?
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S1 E2

Un mystérieux cube a été installé quelque part en France au milieu de la ville. Des personnes reçoivent un énigmatique message les invitant à se rendre quelque part. Sur place, au milieu des passants, elles découvrent un gigantesque cube. Oseront-elles ouvrir sa porte pour découvrir ce qui se cache dedans ? La seule chose qu’elles savent : l’amour, l’amitié, le renouveau les attendent peut-être à l’intérieur. Seront-elles prêtes à faire le grand saut ? © STUDIO 89

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Divertissement | Emotion

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