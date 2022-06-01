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Un mystérieux cube a été installé quelque part en France au milieu de la ville. Des personnes reçoivent un énigmatique message les invitant à se rendre quelque part. Sur place, au milieu des passants, elles découvrent un gigantesque cube. Oseront-elles ouvrir sa porte pour découvrir ce qui se cache dedans ? La seule chose qu’elles savent : l’amour, l’amitié, le renouveau les attendent peut-être à l’intérieur. Seront-elles prêtes à faire le grand saut ? © STUDIO 89