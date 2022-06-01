Jeunesse | Pour les plus grands

Will et Maya ne se doutaient pas qu'en utilisant les pouvoirs des fruits et légumes frais, ils deviendraient des super héros prêts à tout pour défendre les fruits et légumes frais des plans machiavéliques de l'infâme Angry, qui n'a qu'un seul objectif, leur pourrir la journée ! Avec l'aide de Frutti et Veggi, et du vieux sage Barbedor, ils passent à l'action, et même à la Fraich'Action ! Rejoins l'aventure et deviens incollable sur les secrets les mieux gardés des fruits et légumes frais !