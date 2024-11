Série | SF & Fantastique | Aventure Alma est américaino-cubaine. L'histoire de sa famille est semée de non-dits et de secrets qui l'empêchent de vivre et de s'épanouir. À 15 ans, elle rêve de tout quitter et de s'éloigner de sa famille pour vivre de sa passion, la musique. Elena et l'île lui offrent une immersion à Cuba dans les années 60 où elle pourra se reconnecter à ses ancêtres...