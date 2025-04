Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet, vivez le premier week-end de Tomorrowland 2024 comme si vous y étiez sur M6+ ! Chaque jour à partir de 16:30, profitez des sets des plus grands DJ en direct de la scène principale avec une programmation exceptionnelle ! Cette année encore, le festival réunira les plus grands noms de la scène électronique internationale : Armin Van Buuren, Swedish House Mafia, Afrojack, Eliza Rose, 3 Are Legend, Alesso… © WEAREONE