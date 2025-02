Mylène Farmer est une artiste à part dans la musique francophone, indéniablement aussi célèbre que secrète. Avec 30 millions de disques vendus et 21 singles placés en tête du Top 50, elle est une star dans toute l’Europe et aux États-Unis. À chaque concert, les milliers de places s’écoulent en quelques minutes. Son univers, minutieusement travaillé, à la frontière du romantisme et du gothique, est époustouflant. Ses chansons sont des hymnes qui traversent les générations et ses clips sont légendaires. Et pourtant, d’elle, on ne sait rien, ou presque. Qui est vraiment Mylène Farmer ? Portrait de cette artiste complexe, qui, depuis 40 ans, réussit le tour de force d’allier culture du secret, popularité et respect de ses pairs, jusqu’à devenir une véritable icône. © DMLS TV