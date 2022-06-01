Après la diffusion du documentaire « Filles et fils d’addicts », Ashley Chevalier proposera un débat pour prolonger la réflexion et donner toute sa place à une parole encore trop rarement entendue. Quand on évoque l’addiction, on pense d’abord à la personne malade. Plus rarement à celles et ceux qui grandissent à ses côtés. Comment grandit-on auprès d’un parent dépendant ? Quelles traces cette enfance laisse-t-elle à l’âge adulte ? L’histoire familiale se répète-t-elle forcément ? Existe-t-il des prédispositions à l’addiction ? Et surtout, quelles solutions pour mieux repérer, protéger et accompagner ces enfants trop longtemps restés invisibles ? © C Productions