Flight 42 : retour vers l'enfer
Le vol 42, un Boeing 747 en provenance de Washington et à destination de Londres, traverse une mystérieuse tempête contre l'avis de la tour de contrôle. En un éclair, l'avion est projeté en plein cœur d'une bataille aérienne… en 1940, au-dessus de la France occupée. Pris entre les Alliés et les Allemands, passagers et équipages réalisent qu'ils ont voyagé dans le temps. Tandis que le caporal britannique Sheffield tente de les aider à survivre, une question les hante : peuvent-ils altérer le cours de l'Histoire ? © ACE ENTERTAINMENT

Film | Action | Film américain

