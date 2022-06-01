La tour sombre
La tour sombre
Le dernier pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à tout prix empêcher de détruire la tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la tour contre l’Homme en noir… © 2017 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND MRC II DISTRIBUTION COMPANY L.P.

Film | SF & Fantastique | Film américain

