Franciss le sorcier

Franciss, le chat ! Le seul, l'unique ! Un chaton très mignon à l'intelligence diabolique du plus grand matou du quartier. Son seul objectif dans la vie ? Faire la sieste comme tous les autres chats ? Pas du tout ! Franciss, lui, n'a qu'une obsession : dominer le monde ! Pour mettre en œuvre ses plans de génie s'inspirant des plus grandes histoires de la Pop Culture, il est accompagné de Filivert, moitié ami imaginaire, moitié pelote de laine. Franciss le chat, une série audio fictionnée en 10 épisodes pour découvrir le monde parallèle dans lequel vive les chats ... Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023 © Gulli