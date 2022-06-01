Franciss le sorcier
Aujourd'hui|9:10
Wingardium Leviosa... L'humain de Franciss est à fond sur Harry Potter. Avec l'aide de Filivert, Franciss se lance dans la sorcellerie et les formules magiques pour devenir le chef de tous les chats du quartier. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Raspatoune, le vrai matou du quartier ! Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023