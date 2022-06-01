Franciss le chat
Franciss le chat
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Franciss le sorcier

Franciss, le chat ! Le seul, l'unique ! Un chaton très mignon à l'intelligence diabolique du plus grand matou du quartier. Son seul objectif dans la vie ? Faire la sieste comme tous les autres chats ? Pas du tout ! Franciss, lui, n'a qu'une obsession : dominer le monde ! Pour mettre en œuvre ses plans de génie s'inspirant des plus grandes histoires de la Pop Culture, il est accompagné de Filivert, moitié ami imaginaire, moitié pelote de laine. Franciss le chat, une série audio fictionnée en 10 épisodes pour découvrir le monde parallèle dans lequel vive les chats ... Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023 © Gulli

Jeunesse | Podcasts kids | Pour les plus grands

Les épisodes

  • Franciss le sorcier

    Franciss le sorcier

    Aujourd'hui|9:10

    Wingardium Leviosa... L'humain de Franciss est à fond sur Harry Potter. Avec l'aide de Filivert, Franciss se lance dans la sorcellerie et les formules magiques pour devenir le chef de tous les chats du quartier. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Raspatoune, le vrai matou du quartier ! Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

  • Franciss le dinochat

    Franciss le dinochat

    Aujourd'hui|9:03

    Franciss entend des cris féroces dans la télé : son humain regarde Jurassic Park ! Quoi de mieux qu'un dinosaure pour dominer le monde ? Franciss et Filivert vont essayer de copier les scientifiques du film dans le but de transformer Franciss en dinochat ! Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

  • Franciss contre les super-héros

    Franciss contre les super-héros

    Aujourd'hui|9:33

    Hulk, Thor, Wonder Woman et... Batman débarquent chez l'humain pour une soirée ..... déguisée. Franciss déteste les super-héros qui contrairement à lui veulent sauver le monde ! Comment Franciss et Filivert vont-ils se sortir de cette soirée ... Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

  • Franciss le challadin

    Franciss le challadin

    Aujourd'hui|9:47

    Quoi ? L'humain a une enceinte connectée qui fait tout ce qu'on lui demande ? Voilà enfin la solution pour Franciss : il suffit de lui demander comment faire pour dominer le monde. Mais encore faut-il parvenir à éloigner l'humain et à se faire comprendre de l'enceinte... Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

  • Franciss et Marie-Joelle De La Mèremichel

    Franciss et Marie-Joelle De La Mèremichel

    Aujourd'hui|7:22

    Marie-Joelle De La Mèremichel, voisine de Franciss, est une influenceuse chatbeauté qui essaie de se lancer dans la chanson en reprenant le tube cultissime " C'est la mère Michel ". Elle va essayer de convaincre Franciss qu'en devenant une star de la chanson, il pourrait avoir le monde à ses pieds .... Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

  • Franciss contre Mario

    Franciss contre Mario

    Aujourd'hui|8:35

    L'humain passe ses journées à jouer à Mario Kart ... mais il n'arrête pas de perdre et se fait toujours avoir par les carapaces rouges et les peaux de bananes de Bowser. Une puissance que Franciss va vite vouloir acquérir. Mais comment rentrer en contact avec Bowser à travers la console de jeu vidéo ? Crédits : Une création originale : Gulli Auteurs : Éric Metzger et Quentin Margot Avec les voix d'Éric Metzger, Quentin Margot, Sarah Griche, Anthony Panetto, Luc de Villars Production exécutive : Flair Podcast - Guillaume Roy, Cendrine Dominguez, Géraldine Valès, Véronique Ménard, Hugo Tostain Production déléguée : Gulli Réalisation sonore : Pascal Wuyts - Audio W © Gulli - 2023

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