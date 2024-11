Jeunesse | Pour les plus grands | Emission Mercotte et Norbert Tarayre mettent les petits plats dans les grands pour challenger Louisy Joseph, Laure et Matthieu (MAPR) et Terence Telle dans ce numéro du " Meilleur Pâtissier Célébrités ". Dans un décor qui sent bon le bois fraîchement coupé...