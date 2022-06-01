La daronne
La daronne
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Patience Portefeux, 53 ans, gagne sa vie en traduisant de l'arabe au français des écoutes téléphoniques pour la brigade des stups. Bien payée mais non déclarée par le ministère de la Justice, elle peine à payer la maison de retraite de sa mère. Quand elle traduit, elle peut arranger la véracité des propos comme elle veut puisque personne ne parle arabe. Patience entre à son tour dans le business et devient "la Daronne". Sous ce nom, elle se met à vendre la marchandise d'un Go Fast... © LE PACTE

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Film | Comédie | Policier

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