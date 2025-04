Elle était gymnaste. Il était étudiant. Ils étaient tous les deux brillants. Ils s'aimèrent au premier regard puis se marièrent. Quelques lustres passèrent ainsi, dans le bonheur d'une vie professionnelle et familiale en tout point « normale ». Mais voici à présent que les enfants volent de leurs propres ailes et que Barbara s'ennuie. Elle tente de faire fortune dans la vente de plats cuisinés, mais rien ne dissipe sa lassitude. Le divorce, peut-être ? © THE WALT DISNEY COMPANY