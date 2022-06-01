La prophétie de l'horloge
Lewis Barnavelt, un jeune orphelin de 10 ans, va vivre chez son oncle Jonathan, un personnage excentrique qui habite une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Il apprend vite que son oncle Jonathan et sa voisine Florence Zimmerman pratiquent la magie. Quand Lewis réveille accidentellement les morts, la ville endormie se réveille, révélant un monde secret et dangereux de sorcières, de sorciers et de malédictions mortelles. NBC UNIVERSAL

Film | SF & Fantastique | Film américain

