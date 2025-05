Bernard a mis, à plein volume, la cinquième de Beethoven sur sa chaîne hi-fi et nettoie méticuleusement un Glock semi-automatique. Philippe, un voisin, débarque en trombe dans son petit appartement. C'est là que les ennuis commencent… Le cake aux olives n'est pas seulement « un délicieux gâteau salé cuit au four, facile à préparer et riche en saveur qui fera la joie de vos convives » (source : Miam Magazine, le magazine de tous les gourmands), c'est aussi la drôle de rencontre entre deux hommes qui n'avaient rien à faire ensemble et qui, en se frottant l'un à l'autre, comme deux silex, vont faire des étincelles ! © ACT4 PRODUCTIONS