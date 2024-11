Divertissement | Cuisine Mathieu est accusé de crime culinaire prémédité ! En effet, cela fait maintenant deux ans que celui-ci peaufine sa recette trompe-l'œil d'endives au jambon… Car oui, au lieu d'utiliser du jambon, il a décidé de prendre de la pâte d'amande rose pour recouvrir un curieux mélange à base d'endives, de quinoa et de boulghour ! Et comme si ça ne suffisait pas, le tout est parsemé d'ail confit et servi sur un lit de vermicelles recouvert d'une béchamel pamplemousse... Norbert, on compte sur toi pour que notre criminel rende enfin les armes ! David est un comédien plein d'énergie et en cuisine, il n'a aucune limite ! Il veut faire voyager Norbert en lui proposant son fameux chili con carne… au chocolat ! Oui oui ! Au milieu de ses tomates en boîte, sa viande bouillie et de ses haricots mal cuits, il rajoute quelques carrés de chocolat pour sublimer le tout ! Allez Norbert, on ferme les yeux et on goûte !