Le concours culinaire IKEA x Top Chef
Anne et Cilia à Lyon

Parce que cuisiner, c’est avant tout vivre et partager des instants précieux, IKEA et TOP CHEF s'associent pour offrir une aventure culinaire exceptionnelle aux membres IKEA Family. Justine Piluso et Pierre Chomet, Chefs emblématiques de TOP CHEF, se sont rendus dans 3 IKEA pour sélectionner les candidats qui rejoindront leurs brigades. Celles-ci s’affronteront dans une ultime épreuve, face à un jury exceptionnel lors de la grande finale à Paris. Alors, qui sera le grand gagnant IKEA x TOP CHEF ? © M6 Créations

Voir la vidéo

Les qualifications

  • Qualification au IKEA Lyon Grand Parilly
    Qualification au IKEA Lyon Grand Parilly

    8:44

  • Qualification au IKEA de Franconville
    Qualification au IKEA de Franconville

    8:00

Les portraits des finalistes

  • Anne et Cilia à Lyon
    Anne et Cilia à Lyon

    1:53

  • Myriam et Camille à Franconville
    Myriam et Camille à Franconville

    1:52

