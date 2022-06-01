Ses fenêtres donnent directement sur la célèbre place de la Concorde. Parmi les douze palaces parisiens, le Crillon est l’un des plus mythiques. Installé dans un bâtiment du 18e siècle, classé monument historique, cet hôtel d’exception a récemment accueilli l’Équipe de France de football, venue saluer ses supporters au retour de la Coupe du Monde. Pour célébrer le passage à la nouvelle année, l’hôtel s’est à nouveau mis sur son 31. À cette occasion, les hôtels de luxe de la capitale se livrent une concurrence acharnée et c’est à celui qui organisera les festivités les plus somptueuses. Pour se démarquer des autres palaces, l’établissement vient en outre de s’offrir les services d’un grand nom de la cuisine : Paul Pairet. Chef triplement étoilé, il va signer la nouvelle carte d’une des brasseries du palace. © STP PRODUCTIONS