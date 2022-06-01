C’est à Orlando, la capitale américaine des parcs d’attractions, que le parc « The Wizarding World of Harry Potter », « le monde magique de Harry Potter » a ouvert en 2010. C’est le deuxième parc le plus fréquenté au monde avec 9 millions de visiteurs. Comment le petit sorcier à lunettes, sorti de l’imagination de J.K. Rowlings il y a 25 ans, est-il devenu un business planétaire ? À Osaka au Japon au « Super Nintendo World », après 3 ans de travaux, les visiteurs ont enfin pu évoluer dans l’univers de Mario, le petit plombier moustachu, star des jeux vidéo. Au programme notamment, le château de la princesse Peach et des montagnes russes façon Mario Kart forcément ! Et pour avoir la chance d’affronter Bowser, le boss, il suffit de porter un bracelet électronique qui permet de collecter des points durant toute la visite. En France, Disneyland Paris fait la part belle aux super héros depuis l’ouverture, en juillet 2022, du Marvel Avengers Campus. Et pour que l’immersion des visiteurs soit totale, l’hôtel New York a été entièrement rénové et rebaptisé « New York The Art of Marvel », le royaume des super-héros Marvel. Dans les couloirs de cet établissement 4 étoiles, les visiteurs croisent désormais Spider-Man, Iron Man, Hulk, Captain America et d’autres encore. Nos caméras ont suivi cette incroyable transformation et la formation du personnel à ce nouvel univers. © C PRODUCTIONS