Divertissement | Cuisine | Compétition La chaleur monte sous la tente du Meilleur Pâtissier, et ce n'est pas parce qu'un four a été laissé ouvert, mais bien parce qu'elle s'est transportée dans la savane africaine ! Gwendal Marimoutou, Séverine Ferrer et Major Mouvement ont sorti leurs plus beaux tabliers pour atteindre des sommets pâtissiers et animaliers avec la girafe ! Cet animal qui culmine à 6m de hauteur dans la savane devra apparaître en 2h d'épreuve sous la tente !