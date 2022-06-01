Le seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir
Le seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir
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Des milliers d’années avant la quête de l’Anneau, la Terre du Milieu connaît une paix fragile. Convaincue qu’un mal ancien menace de renaître, Galadriel poursuit inlassablement sa traque. Tandis qu’Elrond renoue avec les Nains de Khazad-dûm, les habitants des Terres du Sud affrontent un péril grandissant et la jeune Nori découvre un mystérieux Étranger tombé du ciel. Peu à peu, les destins convergent face au retour d’une ombre redoutée. © MGM (groupe)

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Série | SF & Fantastique | Aventure

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