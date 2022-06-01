Émission 1

Ils sont six, ils ont entre 20 et 24 ans et sont alternants dans l’industrie française. Ils s'apprêtent à relever un défi inédit : participer au prix du meilleur apprenti de l'industrie française. Pour cette épreuve unique en son genre, les candidats vont devoir concevoir et construire une pièce, une machine ou un objet innovant, fabriqué en France et qui répond aux défis écologiques de notre époque qu’ils présenteront à un jury d’exception. Deux mentors les accompagnent : Julia Cattin, PDG de FIMM, spécialiste des solutions de manutention ergonomiques, et Guillaume Gibault, fondateur du Slip Français. © C PRODUCTIONS