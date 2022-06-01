Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne, adopte un œuf de canne égaré pour avoir le droit de rester dans l'enceinte sécurisée de la basse cour. Mais pour cela, il doit élever le jeune volatile, Mosh, laid et énervant, et remplir les fonctions d'homme à tout faire. N'ayant ni les qualifications requises pour ce poste ni l'ambition de rester au milieu des canards, Ratso décide de partir à la fête foraine pour y monter son spectacle. Il doit cependant emmener Mosh avec lui... © Gulli