Bande-annonce Les Bad Guys 2

Nos bandits préférés sont de retour ! Dans Les Bad Guys 2, M. Loup et sa bande tentent de rester sages, mais se retrouvent embarqués dans un braquage international mené par un nouveau trio redoutable : les Bad Girls. Un nouveau chapitre explosif signé DreamWorks, réalisé par Pierre Perifel, avec les voix de Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Alice Belaïdi, Igor Gotesman et Reem Kherici. Le 30 juillet au cinéma. ©Dreamworks animation llc. All Rights reserved.