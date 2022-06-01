Des îles Lofoten au Finnmark, le comté le plus septentrional de la Norvège, où l’on pêche le spectaculaire crabe royal et où l’on fume l’un des meilleurs saumons (sauvages) du monde. De Stavanger, dans les fjords de l’Ouest, où l’on découvre d’étonnantes techniques de pêche, jusqu’aux profondes forêts de la banlieue d’Oslo, dont les rivières regorgent de truites, les globe-pêcheurs Pascal Carron et Bertrand Deveaud vous proposent un voyage dépaysant dans un pays où la nature est reine : la Norvège. © CARRON FILMS PRODUCTIONS