Épisode 1

Dans la France du 19ᵉ siècle, Jean Valjean, un ancien bagnard, tente de reconstruire sa vie après des années de prison pour avoir volé du pain. Traqué par l'impitoyable inspecteur Javert, il devient, sous une autre identité, un homme riche et respectable. Sur son chemin, il rencontre Fantine, une ouvrière ruinée, et promet de prendre soin de sa fille, Cosette, maltraitée et exploitée par des aubergistes, les Thénardier. Tandis que la révolte gronde à Paris, Valjean lutte pour échapper à son passé tout en essayant de protéger Cosette... © BBC STUDIOS FRANCE