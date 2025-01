À 23 ans, Jane est une jeune femme déterminée. Bien qu'ayant une vision de l'amour légèrement décalée, entre une grand-mère lui ayant inculqué l'importance de la chasteté et une mère insouciante et sexy, Jane est parvenue à trouver le fiancé parfait qui accepte « d'attendre jusqu'au mariage ». Mais ses beaux projets sont chamboulés quand, lors d'un contrôle routinier chez le médecin, elle est inséminée artificiellement par erreur à la place d'une autre patiente... ©MMXIV CBS Studios, Inc. Et Warner Brothers Entertainment, Inc. Tous Droits Réservés