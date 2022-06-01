Épisode 1

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment, la vie leur appartient. Jusqu’au drame. Un matin, le corps d’Alex est retrouvé en bas d’une falaise. L'enquête conclut à un suicide. De retour à Lyon, Sarah, pétrie de chagrin, ne comprend toujours pas ce qui a poussé son mari à commettre l’irréparable. Jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre d’amour passionnée d’une inconnue, Inès, adressée à son mari. Sarah prend alors une décision : il faut qu’elle retrouve cette femme. © Beaubourg Stories - Beaubourg audiovisuel