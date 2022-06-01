Épisode 1

Victoire Delorme, institutrice, vient s’installer avec son mari Samuel et leurs deux enfants dans un petit village du Sud de la France. Elle y recroise Florent Maléval, son premier amour. Ils sont tous les deux mariés, mais la flamme qu’ils croyaient tous deux éteinte se rallume avec une force qui les dépasse. Alors qu’ils prennent la décision de se séparer de leurs conjoints pour vivre ensemble, Marion, la femme de Florent, disparaît subitement... FEDERATION INTERNATIONAL