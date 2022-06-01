Les super flics de Miami
Les super flics de Miami
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1978 : la banque de Détroit vient d'être dévalisée. Le chef du gang, Joe Garret, s'est volatilisé avec un fabuleux butin de vingt millions de dollars. L'un de ses acolytes est tué, l'autre est arrêté. Sept ans plus tard, ce dernier est sauvagement assassiné à Miami à sa sortie de prison. Doug Bennett et Steve Forest, deux super flics qui avaient naguère mis Garret derrière les barreaux, sont chargés de l'enquête. © Gulli

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Jeunesse | Film jeunesse | Pour les grands enfants

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