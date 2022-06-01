Les trois mousquetaires : D'Artagnan
Les trois mousquetaires : D'Artagnan
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1627. Louis XIII est à la tête d’un pays coupé en deux : d’un côté les forces protestantes soutenues par l’Angleterre, de l’autre, la noblesse catholique qui cherche à asseoir sa domination. Le roi compte sur le cardinal de Richelieu pour restaurer l’autorité de la couronne, mais beaucoup le soupçonnent de chercher à prendre le pouvoir. Dans ce climat de complots et de révoltes, D’Artagnan, un jeune Gascon, fait route vers Paris dans l’espoir de rejoindre le corps des mousquetaires du roi... © PATHE FILMS

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Film | Aventure

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