Ce documentaire permet de découvrir Michel Sardou dans sa résidence, parlant sans retenue devant la caméra de Richard Melloul, qui a pu l’aborder mieux que personne. Il y raconte ses rêves d’enfant, ses années de galère mais aussi ses premières chansons composées avec Michel Fugain. Il se livre sur son intimité, en parlant de ses conquêtes amoureuses, son divorce, mais aussi son histoire aussi incroyable que méconnue avec la comédienne Mireille Darc. Son interview, ponctuée d’images de retransmissions de ses concerts et de photos de spectacles, est l’occasion de revoir les mises en scène exceptionnelles qui caractérisent l’impressionnante carrière de ce monument de la chanson française. © OUTSIDE FILMS