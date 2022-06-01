Alors que William Peyton, riche promoteur, projette de raser le parc de Fountain Green pour construire un centre commercial, un groupe de jeunes lance une pétition pour la sauvegarde de ce magnifique espace vert. C'est dans ce contexte qu'Allison, étudiante en droit et serveuse dans un food truck, rencontre Sean, futur héritier de « Peyton Entreprises ». Pour plaire à la jeune fille, ce dernier ne décline pas sa véritable identité et milite sincèrement avec elle, s'opposant farouchement au projet de son père… © DARO FILM DISTRIBUTION