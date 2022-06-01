À Noël mon prince viendra
À Noël mon prince viendra
6play

Quand le prince Alexander se blesse en faisant du hors-piste, son équipe de sécurité a du mal à trouver un hôpital à l'abri des paparazzis. Jeff, aide-soignant et ami du prince, lui propose de s'installer dans le service de pédiatrie de sa demi-sœur, Tasha. Sous les ordres de son chef, celle-ci se voit alors dans l'obligation d'accueillir le prince et son équipe de sécurité. Ce nouvel arrivant va complétement bouleverser l'organisation du service et la vie de Tasha… © BRAIN POWER STUDIO

Voir la vidéo

Téléfilm | Romance

Vous aimerez aussi...

  • Le chalet de notre amour
    6play
  • À Noël mon prince viendra
    6play
  • Le bal de Noël
    w9replay
  • Noël dans la prairie
    gulli
  • Un prince pour Olivia
    gulli
  • Les vœux magiques de Noël
    m6replay
  • Les diamants de Noël
    m6replay
  • Noël à l'anglaise
    m6replay
  • Un Noël encore plus doux
    6terreplay
  • Un sapin de Noël deux amoureux
    gulli
  • Une romance très gourmande
    m6replay
  • Coup de foudre zen
    w9replay