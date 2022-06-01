My teen romantic comedy SNAFU
Hachiman, un garçon intelligent mais cynique et asocial, est contraint d’intégrer le club chargé d’aider les élèves en difficulté de son lycée. Présidé par la brillante mais distante Yukino, le club accueille aussi Yui, une camarade pétillante mais maladroite dans ses relations. Ensemble, ils apprendront à comprendre les autres et eux-mêmes, à travers des situations où les méthodes peu orthodoxes de Hachiman se révèlent aussi efficaces que déroutantes... © 2013 WATARU WATARI, SHOGAKUKAN/OREGAIRU PRODUCTION COMMITTEE

Série | Animé | Comédie

  • Paradox Live THE ANIMATION
  • GTO
  • Sorcerous stabber Orphen
  • K-ON !
  • Urusei Yatsura
  • Kono Oto Tomare
  • Le Rakugo ou la vie
  • Fairy Tail
  • Shikizakura
  • Les héros de la galaxie : die neue these
  • Hunter x Hunter
  • Bullbuster
