Hachiman, un garçon intelligent mais cynique et asocial, est contraint d’intégrer le club chargé d’aider les élèves en difficulté de son lycée. Présidé par la brillante mais distante Yukino, le club accueille aussi Yui, une camarade pétillante mais maladroite dans ses relations. Ensemble, ils apprendront à comprendre les autres et eux-mêmes, à travers des situations où les méthodes peu orthodoxes de Hachiman se révèlent aussi efficaces que déroutantes... © 2013 WATARU WATARI, SHOGAKUKAN/OREGAIRU PRODUCTION COMMITTEE