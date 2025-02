Découvrez le concert événement de Mylène Farmer « Nevermore 2023/2024 ». C’est la plus grande tournée des stades de l’histoire de la musique proposée en France par une artiste ! Très rapidement sold-out dans les 14 stades, ce concert monumental s’est illustré comme l’un des plus grands événements musicaux de ces dernières années, avec plus de 600 000 spectateurs ! De « Sans contrefaçon », « Libertine », « Oui mais… non » à « Désenchantée », retrouvez les tubes iconiques de Mylène Farmer dans un show spectaculaire, aux décors impressionnants et chorégraphies emblématiques. © STUFFED MONKEY