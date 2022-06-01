Pandore
Pandore
Dans l'Antiquité, les Grecs savaient que la boîte de Pandore représentait un immense danger pour l'humanité alors ils l'ont cachée aux confins du monde connu. Mais aujourd'hui la boîte a été retrouvée en Andalousie, et les dieux ont décidé de mettre douze mortels à l’épreuve ! Douze hommes et femmes, choisis pour leur force, leur ténacité et leur culture, vont devoir affronter des défis inspirés des légendes grecques les plus célèbres pour remporter une offrande d'une valeur de 100 000 euros. Chaque jeu va mettre à l'épreuve leurs capacités physiques, psychologiques et intellectuelles. © STUDIO 89

Divertissement | Compétition

