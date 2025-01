Ils sont célèbres… chanteurs, comédiens, humoristes… leur vie est confortable et citadine. Pour la première fois de leur vie, ils vont vivre une expérience totalement inédite et particulièrement difficile : le temps d'une semaine, un artiste célèbre va vivre le quotidien hors norme et inconfortable du plus grand explorateur au monde, Mike Horn. Ils vont se confronter à l'hostilité de la nature avec le minimum nécessaire pour survivre : un couteau, quelques cordes, un peu d'eau et rien d'autre : seule la nature leur fournira ce dont ils auront besoin !Que ce soit dans le désert ancestral de Namibie ou dans les jungles suffocantes du Sri-Lanka, Mike Horn leur servira de guide dans ces territoires sauvages et hostiles… Au cœur de la nature et revenues à l'état sauvage, ces personnalités vont perdre tous leurs repères.Au cours de cette expérience, l'artiste va découvrir un nouveau mode de vie, être confronté à l'intensité et la beauté de la nature, provoquant chez lui des questionnements.Avec « À l'état sauvage », vous allez découvrir un nouveau visage d'une personnalité que vous pensiez pourtant bien connaître… © Production Shine France