Juin 1940 ! La France est envahie, la France gémît sous la botte nazie. Dans Paris occupé, le Führer se pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Les Parisiens subissent de plein fouet la débâcle et se désespèrent. Mais pas tous les Parisiens. Certains ne se résignent pas et résistent. C’est le cas d’André Bourdelle, à la tête d’un des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureusement, en 1941 il sera fait prisonnier et mourra en prison la même année. Il laisse sa famille dans le deuil, mais sa femme et ses enfants ont repris le flambeau et résistent à l’envahisseur aux côtés de leur grand-père paternel : un homme qu’ils appellent affectueusement... Papy. © BONNE PIOCHE TELEVISION