"Nudes”, masturbation et sexe numérique, la grande révolution du désir se poursuit en France et les tabous des précédentes générations volent en éclat. Les moins de 30 ans osent explorer leur sexualité et font exploser les normes qui régissaient la vie de leurs parents et grands-parents. Le partage d'images intimes est de plus en plus fréquent en ligne, par message, via les réseaux sociaux traditionnels comme Tik Tok ou Instagram, mais aussi sur d’autres plateformes où certains jeunes monnaient les vidéos de leur vie sexuelle. Des espaces numériques sur lesquels un tiers des femmes et un quart des hommes de moins de 30 ans déclarent avoir vécu de mauvaises expériences. © TONY COMITI PRODUCTIONS