S1 E1 - Retour à Rosewood

Un an après la mystérieuse disparition d’Alison, la fille la plus populaire du lycée, ses quatre meilleures amies – qui s’étaient alors éloignées – commencent à recevoir des messages signés « A » contenant leurs secrets les plus sombres. Face à cette menace, les quatre adolescentes vont devoir se retrouver et, tout en menant leurs vies, enquêter sur l’identité de cet ennemi anonyme… © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc.