Quand Disney nous régale
Quand Disney nous régale
Que serait « La Belle et le Clochard » sans ses mythiques spaghettis boulettes ? Et « La Princesse et la grenouille » sans ses fameux beignets ? Sans ces recettes emblématiques, les œuvres de Walt Disney n’auraient pas la même saveur ! À chaque film son plat signature. De la célèbre ratatouille de Rémy au mystérieux biscuit qui fait grandir Alice dans « Alice au pays des merveilles » en passant par les repas réconfortants dans « Encanto », découvrez tous les secrets de ces mets devenus cultes. Plus que des délices visuels, le studio d’animation a su faire de la nourriture un outil narratif puissant. À travers des extraits de films, des interviews de chefs tels que Stéphanie Le Quellec, Hélène Darroze ou encore Norbert Tarayre et des séquences gourmandes, plongez dans un voyage culinaire magique qui vous fera retomber en enfance. © C PRODUCTIONS

