Décrouvrez l’histoire captivante des crimes les plus célèbres d’Australie. À partir de l'analyse des preuves réunies par la police et les témoignages des divers protagonistes, chaque épisode tente de trouver les raisons et motivations de ces meurtres. Assurez-vous d'avoir bien fermé votre porte à clé et préparez-vous à frissonner en pénétrant l’esprit des pires criminels de l’Histoire ! © PARADE MEDIA GROUP LIMITED