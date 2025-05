Épisode 1 - La chasse à l'homme

Charismatique à la radio, prédateur en coulisses : Ray Teret, ex-DJ adulé, est accusé d'agressions sexuelles sur mineurs remontant aux années 60 et 70. Cette série documentaire glaçante suit la traque du suspect menée par les détectives Carol Barlow et Rod Carter de la police de Manchester, dévoilant à la fois l’envers d’un personnage aussi célèbre que sombre, et la résilience de celles qui ont osé parler. © Minnow Films Ltd MMXV