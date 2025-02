Qui veut être mon associé ? La suite

Revivez les projets les plus marquants de l'émission, les négociations les plus tendues et surtout les plus belles réussites de ces entrepreneurs qui portent en eux le projet d’une vie. Ce sera l’occasion de mettre en lumière ceux qui ont su convaincre les investisseurs et faire de leurs projets une réalité. Des créateurs projets innovants aux artisans passionnés, découvrez les parcours inspirants de ceux qui ont marqué l’histoire de l’émission. © SATISFY