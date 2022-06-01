René et François, deux inspecteurs notoirement corrompus, sévissent dans les rues de Montmartre. Tout se gâte lorsque François décide de préparer le concours de commissaire et de s'offrir une conduite. Il restitue le montant d'un larcin à une commerçante, qui se venge immédiatement en les dénonçant tous deux. Et voilà la fine équipe mise à pied et remplacée par l'inspecteur Brisson et son adjoint Portal, qui ne tardent pas à se révéler encore plus corrompus que leurs prédécesseurs. © GAUMONT