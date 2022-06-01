Sammy 2
Sammy 2
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Sammy et Ray, sont amis depuis toujours. Nos deux tortues de mer vivent paisiblement sur une plage de sable fin. Ils aident les nouveaux nés, Ricky et Ella, à se jeter à l'eau pour la première fois. Mais les braconniers rodent et cherchent de nouvelles attractions pour leur aquarium géant à Dubaï. Capturés et emmenés à Dubaï, ils rencontrent Big Boss l'hippocampe, qui règne sur l'aquarium. Mais Sammy et Ray ne se laissent pas impressionner. Avec leurs nouveaux amis, Lulu le homard, Annabel le poulpe, Jimbo et les pingouins, ils vont organiser leur évasion, aidés par Ricky et Ella, ils sont prêts à tout pour retrouver la liberté et rejoindre Shelly qui les attend sur leur île paradisiaque... © STUDIOCANAL

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Film | Animation

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