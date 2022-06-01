Fréquenstar
Fréquenstar
6play

Émission 1

Retrouvez l'émission culte dans une version réinventée et modernisée. Fréquenstar, nouvelle génération, promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française. Éric Jean-Jean mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée. Chaque semaine, il recevra un artiste dans le cadre intimiste de son propre salon pour favoriser des échanges authentiques et des confidences inédites. © STUDIO 89

Voir la vidéo

Divertissement | Musique

Les dernières émissionsLes dernières émissions

Encore plus de starsEncore plus de stars

  • L'énigme Mylène Farmer
  • L'énigme Céline Dion

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • HDM : l'hebdo de la musique
    w9replay
  • Génération Hit Machine
    w9replay
  • Festival Tomorrowland
    w9replay
  • Céline Dion raconte D’eux
    m6replay
  • Les 9 artistes qui ont marqué l'année 2024
    w9replay
  • Show me your voice
    m6replay
  • Jean-Michel Jarre - Versailles 400
    w9replay
  • Michel Sardou - Confidences et retrouvailles - Live 2011
    w9replay
  • Tous avec le Maroc
    m6replay
  • Coup de cœur
    tevareplay
  • Michael Jackson : this is it
    m6replay
  • L'énigme Mylène Farmer
    w9replay